以軍襲擊加沙地帶中部多地至少210人死亡

中評社北京6月9日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室8日發表聲明說，以色列軍隊當天襲擊加沙地帶中部包括努賽賴特難民營在內的多個地區，造成至少210名巴勒斯坦人死亡，另有超過400人受傷。



巴勒斯坦安全部門人士告訴新華社記者，以軍當天襲擊努賽賴特難民營一處房屋，並與巴勒斯坦武裝人員發生衝突，部分武裝人員被打死。以軍炮兵和戰機還對中部多地進行了密集轟炸。



位於加沙地帶中部代爾拜拉赫市的阿克薩醫院負責人哈利勒·達克朗告訴新華社記者，該醫院接收了大批傷員，部分人員傷勢嚴重。由於醫院缺少足夠床位和醫療人員，救護工作面臨很大困難。



哈馬斯8日在一份聲明中表示，據其掌握的信息，美國參與了此次犯罪行為。哈馬斯呼籲國際社會和聯合國採取切實立場，阻止此類犯罪，將肇事者繩之以法。



據巴勒斯坦通訊社報導，巴勒斯坦總統阿巴斯呼籲召開聯合國安理會緊急會議，討論努賽賴特難民營遭襲事件造成的影響。阿巴斯表示，迫切需要國際社會進行干預，以制止加沙地帶和約旦河西岸正在發生的人道主義災難。



另據以色列軍方和情報部門8日發表的聲明，以方當天從努賽賴特難民營解救了4名此前被哈馬斯扣押的以色列人。這4人是去年10月7日在以色列南部舉辦的一場音樂會上被哈馬斯武裝人員帶往加沙地帶的。