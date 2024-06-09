民調：綠八路大軍齊出仍有六成民眾挺國會改革

中評社台北6月9日電／“行政院”日前對“國會”改革相關修法提覆議後，可說是“延長賽”開打，民進黨將啟動下鄉宣講行動，國民黨也展開反制，將舉行“國會”改革說明會。然而根據最新民調顯示，57.3%民眾支持“國會”改革。對此，國民黨“立委”羅智強在臉書說，民進黨八路大軍齊出，仍有57.3%民眾支持，這就代表台灣人的智慧。



中時新聞網報導，根據《ETtoday民調雲》7日公布的調查結果顯示，57.3%民眾支持“國會”改革（非常支持40.3%、還算支持17.0%），30.8%民眾不支持（非常不支持22.6%、不太支持8.2%）；另有11.9%表示不知道/沒意見。而針對改革法案中各項修法重點，“總統國情報告”的支持度最高，達65.7%，其次依序為“國會聽證權”（62.4%）、“人事同意權”（61.4%）、“國會調查權”（59.8%）、“藐視國會罪”（57.5%）。



羅智強昨（8日）深夜在臉書寫下，府、院、黨、“監察院”、網軍、綠媒、側翼、青鳥，民進黨八路大軍齊出，但《ETtoday新聞雲》民調還是有57%的民眾支持“國會”改革，這就是台灣人民的智慧和力量。藍委吳宗憲也現身留言表示，“這才是真正的民意！”