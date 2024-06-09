國安才能港安　不能好了傷口忘了痛

中評社北京6月9日電／據大公報報導，行政長官李家超致辭時表示，香港國安法和《維護國家安全條例》兼容互補，發揮“雙法雙機制”的制度優勢，在香港全面構築一個維護安全穩定、促進良政善治的制度保障。他強調，國安才能港安，國安才能家安。香港有了維護國家安全的屏障，大大提升營商確定性，投資者可以放心大膽來香港投資興業。



李家超指出，即將到來的6月30日，是香港國安法實施四周年。自香港回歸以來，國家安全風險一直存在，因基本法第23條本地立法多年未能夠成功，當時國家安全漏洞處處，包括2012年“反國教”、2014年“非法佔中”、2016年旺角暴動，乃至2019年黑暴、港版“顏色革命”，以大規模暴動製造動亂，以“攬炒十步曲”攬著全香港和市民跳崖，以及圖謀控制立法會，無差別否決財政預算案，甚至迫使行政長官下台，圖謀行政權和立法權，摧毀基本法確立憲制秩序和香港特區的政治制度，顛覆國家政權，嚴重破壞國家安全。李家超感謝中央果斷出手，頒令實施香港國安法，填補國安法律真空的部分，並完善選舉制度、落實“愛國者治港”原則等，令香港終於回復正常運作，市民才可以享受今日的安全和穩定，企業得以大展鴻圖，本港才可以全力拚經濟、謀發展。



投資者可放心來港投資興業



他說，本港在今年3月終於完成基本法第23條本地立法，完成憲制責任和歷史任務，亦是香港“由治及興”的重要里程碑。李家超說，香港國安法和《維護國家安全條例》兼容互補，發揮雙法雙機制的制度優勢，令香港全面構築維護安全穩定，促進良政善治的制度保障，令本港可無後顧之憂輕裝上陣，全力聚焦拚經濟、謀發展、為民生、添幸福。



李家超表示，香港面對國家安全風險是千變萬化、突如其來，違法犯罪分子活動越趨隱蔽；外部勢力的無理指責和橫蠻干預本港的執法行動；潛逃海外的反中亂港分子，肆無忌憚勾結外部勢力，挑戰國家安全底線。他強調，一定要認識國家安全的複雜嚴峻形勢，牢記國家安全的真實性、迷惑性和突發性，“不能好了傷口便忘了痛，不能讓傷口再被挖開。”



李家超說，香港的國安法律保障奉公守法的市民和企業，保障香港長期繁榮穩定，在維護國家安全的屏障下，大大提升營商確定性，投資者可放心大膽來港投資興業。他表示，香港會繼續用好“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢，善用作為國家唯一普通法司法管轄區的獨特地位，發揮好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，實現高質量發展，實現由治及興。