崔建春：築牢香港發展的安全根基

中評社北京6月9日電／據大公報報導，外交部駐港特派員公署特派員崔建春致辭時表示，今年是習近平主席創造性提出總體國家安全觀10周年，也是香港國安法頒布四周年以及完成基本法第23條立法、徹底終結特區維護國家安全“不設防”歷史的關鍵一年，更是香港邁入全力拚經濟、謀發展新階段的起步之年。香港加快由治及興步伐、積極融入國家發展大局，契合當前形勢，符合各方期待。



共同守護香港美好家園



崔建春就夯實國家安全根基，協助特區開放發展分享三點看法。一是堅持不懈築牢香港發展的安全根基。習近平主席強調，“越是開放越要重視安全，統籌好發展和安全兩件大事”。公署將本著“安危不貳其志，險易不革其心”的精神，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，與特區政府和社會各界一道，共同守護香港這個美好家園。



二是堅持以高品質發展保障永續安全。習近平主席指出，“發展是永恆的主題，是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙”。公署將全力服務香港發展，維護香港獨特優勢，協助香港在更高水準上實現安全與發展的深度融合。



三是堅持維護自身安全與共同安全相統一。習近平主席先後提出全球發展、安全、文明三大倡議以及“平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化”兩大主張，為國際社會走向長治久安、實現共同發展指明方向、提供路徑。中國外交將堅定實踐整體國家安全觀，同各國攜手應對各類安全風險挑戰，為建立一個更安全、更美好的世界做出不懈努力。