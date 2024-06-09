維護國安　培養守法自覺性是關

中評社北京6月9日電／據大公報報導，國家安全如何體現在日常生活中？青年人在維護國家安全可以擔當怎樣的角色？國安法律論壇有給青年人啟示。



“回顧與展望 發展新台階”國安法律論壇的最後環節，來自大學中學的學生與紀律部隊青少年制服團隊代表，與律政司司長林定國“正面交鋒”，分享了自己的看法。雖然各自有自己看法，但歸納起來他們認同“教育”、“國民身份認同”和“公眾認識”是有效維護國安的關鍵，林定國欣賞同學們的答案並表示，培養“自覺性”很重要。



“回顧與展望 發展新台階”國安法律論壇下午的座談會環節中，律政司司長林定國與台下觀眾互動，並與港大法律學院JD課程一年級學生Casey、中六學生Harry，以及保安局青少年制服團隊領袖論壇代表Helen，就法律和國家安全議題交流。



愛國是休戚與共同喜同悲



在“《維護國家安全條例》實施後，市民可否批評政府”的問題中，林定國表示，批評是否構成煽動意圖，要看上文下理，表達意見的環境、場合和語氣，如果旨在挑起仇恨，或反對國家的根本制度，涉及憲制秩序。至於可否批評政府，他指出，不但只是“可以”，而且是“應該”。“任何具有公民意識的市民，都應該提出適時的批評，讓政府知道市民們在考慮什麼。”



在對談環節，主持問到“法律”是什麼？同學們的答案分別是“機會處處”、“公平、有溫度”，以及“好專業”。林定國十分認同，他認為法律是幫助人解決問題，會不偏不倚地關心你的問題在哪裡，前提是用一個公認的準則，並恪守誠信。林定國又說，香港機遇處處是事實，然而掌握機遇才是關鍵。把握機會的前提是要站得高、用心看、跑得快，追得到。



說到有效落實同國家安全有關的法律的關鍵，同學們認為是“教育”、“國民身份認同”，和“公眾認識”。林定國的答案是“（培養）自覺性”，而他看過同學們的答案後，認為集合四人之力才是最佳答案。林定國指出：“愛國是什麼？國民身份認同是什麼？其實是一個感覺，就是休戚與共，同喜同悲”。如果能培養出這樣的心態，可以不用背誦國安法律條文裡面的細節，自然會自動自覺遵守法律。