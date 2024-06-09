光顧老字號手工糉　想吃到兒時味道

中評社北京6月9日電／據大公報報導，端午將至，不少市民已開始張羅準備製作糉子，亦有到坊間購買特色糉子，有市民光顧老字號逾十年，只為憶祖輩味道。



近日，街頭巷尾只聞糉葉糯米飄香。記者早前走訪了上環一間賣糉子的老字號，雖距離端午還有數日，但前來店內購糉子的顧客絡繹不絕，有的客人更是手提十餘個糉子微笑離去。“老闆，還有蘆兜糉嗎？”“你明天再來吧，沒有蘆兜葉了，不好意思”，求購糉子的聲音在店內此起彼伏。



家住上環的陳太表示，自己幫襯老店已逾十年，最喜愛是蘆兜糉。自己祖籍廣東中山，小時候家人一到端午必會將蘆兜糉端上餐桌。“小時候其實不喜歡這個味道的，但父母過身後就格外想念手工糉的味道”，她說，“這裡的糉味道很有傳統的感覺，雖然不便宜但我到端午還是會來幫襯，懷懷舊”。



新客盧先生說，經過街道時聞到香氣進來，在店內買了三隻雜豆鹹肉糉，準備回家就一嘗糉香。他表示，“以往端午節多是買超市的包裝糉送人，難得見到手工糉，還是想試試能否吃到兒時味道”。



端午節將至，不少市民會選擇在家自製糉子。昨日下午4時左右，記者到訪西營盤街市，見到街市內有不少攤檔正販售著糉葉，有市民正在翻看糉葉，篩選出完整飽滿的一份。西營盤街市內的乾貨攤檔檔主黃小姐表示，自己在本周一時入貨糉葉，近日不少市民熱切選購，準備回家自製糉子，預計兩箱糉葉在端午前可全數售出。