端午：中國首個“世界非遺”節日

中評社北京6月9日電／據大公報報導，作為中國重要的傳統節日之一，端午節蘊藏著中華民族的傳統文化和深厚情感。2006年5月，中國國務院將其列入首批國家級非物質文化遺產名錄。2008年6月的端午節正式成為中國法定節假日。2009年9月，聯合國教科文組織將其列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，端午成為中國首個入選“世界非遺”的傳統節日。更多人自此開始關注端午，並認識到保護傳統節日文化的重要性。＼大公報整理