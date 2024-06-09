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韓重啟對朝擴音喊話 應對朝向韓投放垃圾氣球
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2024-06-09 17:19:46
中評社香港6月9日電／韓國政府決定，重設對朝鮮的擴音設備，啟動喊話，應對朝鮮向韓國投放垃圾氣球。
香港電台報導，韓國總統室表示，絕不會容忍對韓國國民造成不安、對韓國社會帶來混亂的任何企圖。韓方採取的措施可能會令朝鮮政權無法承受，但將為朝鮮軍民傳遞充滿希望和光明的消息。
總統室又說，朝鮮應清楚今後韓朝之間緊張局勢升級的責任均歸於朝鮮。面對平壤任何挑釁，韓國政府都將保持嚴密堅定的應對態勢，為保護國民和國家的安全竭盡全力。
韓國聯合參謀本部表示，朝鮮再向韓國投放垃圾氣球，昨晚起共投放330多個。
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