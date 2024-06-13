社評：台“黃仁勳熱”背後的餐桌與菜單之問

黃仁勳邊吃三明治，邊開記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社香港6月13日電（評論員 束沐）半導體公司英偉達（台譯輝達）創始人、執行長黃仁勳日前赴台參訪，參加台北國際電腦展、發表演講，還深入夜市大秀親民，並與林百里、張忠謀等台科技企業界大老餐敘，被島內媒體稱為“刮起旋風”，引發兩岸輿論高度關注。台灣掀起“黃仁勳熱”，既有其個人魅力因素，也體現了近年來AI蓬勃發展的時代潮流，歸根到底是迎合了島內一種被政治化的“想象共同體”，背後的尷尬卻令台灣社會陷入集體沉默。



作為當代美籍華裔菁英的佼佼者，黃仁勳的履歷與事業，不僅完美契合了“美國夢”的傳統敘事，也高度符合長期以來島內“出頭天精神”和“台灣之光”的本土意識形態，台灣民眾欽佩黃仁勳的成就、像追星般關注他的一舉一動，這本是樸素情感的自然流露。同樣，另一位在高科技產業界炙手可熱的AMD總裁蘇姿丰，也因相同的身份背景，獲得台灣社會強烈好感，甚至有媒體發現蘇、黃兩人還是遠房親戚，都出自台南世家，更激發了不少台灣民眾的自豪感。



有別於傳統外省籍、或在台接受完整基礎教育後、帶著中華文化“底色”去美國深造成才的台灣菁英，黃仁勳、蘇姿丰作為“台南囝仔”幼年即移民美國，這種所謂“台裔美國人”的身份，恰恰正中“台獨”勢力謀求切割兩岸血緣和文化紐帶、分化包括台胞在內的海外華人華僑群體的下懷。可見，民進黨政府和綠營輿論越是吹捧黃仁勳等人，越是帶著政治目的和意識形態色彩。

