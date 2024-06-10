快評：台灣島內的政治社會出現明顯對立態勢

中評社快評/台灣年初的二合一選舉結果，揭示了台灣現階段的政治生態和政黨生態結構，民進黨雖然持續執政，但卻是“雙少數”政府，喪失了過去八年的完全執政地位；在野黨藍白相加代表了台灣六成的民意，在“立法院”的席位也超過半數，能夠有效制衡民進黨。這樣的政治生態和政黨生態，碰上賴清德的強人弱勢執政，卻選擇強硬的鬥爭路線，使得台灣島內近期的政治社會出現了明顯的對立態勢。



一是政黨對立。主要是朝野政黨在“立法院”圍繞所謂“國會”改革法案的激烈攻防。改革法案雖然得以通過，但民進黨當局不服氣不接受，擬提復議，若復議不成再提“釋憲”。不難看出，朝野政黨對抗對立還會持續，還可能強化，期間會有一些變數或不確定性。



二是族群對立，也是社會對立。民進黨在“立法院”與國民黨及民眾黨對抗、博弈的同時，操縱和運用“體制外”的民粹力量包圍“立法院”，進行衡頭抗爭、施加壓力。民進黨當局還放出風聲，要推動“罷免”一些在野黨“立委”，在野黨也回應要罷免一些民進黨“立委”。因此，台灣的大型選舉雖然剛結束，但朝野政黨的政治動員、族群動員並未結束，反而有持續激化的可能。



三是統獨對立。從賴清德520就職講話的“台獨”基調，以及近期綠營“反中”民粹的抬頭來看，執政者未來以不同的方式持續追殺統派的可能性增加，統獨對立更加尖銳，值得高度關注和警惕。