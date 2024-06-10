黃仁勳感念沒他就沒輝達　一通電話送來救命錢

中評社台北6月10日電／輝達執行長黃仁勳訪台15天，在台灣掀起一股“仁來瘋”所到之處聚集大量粉絲，宛如超級巨星。回首來時路，黃仁勳並不是一路順遂，剛創立輝達沒多久就遇到倒閉危機，所幸靠著日本遊戲巨頭SEGA注資500萬美元（約新台幣1.6億）才讓輝達起死回生，當時的執行長入交昭一郎也成為黃仁勳的大貴人。



根據《中時新聞網》援引華爾街日報報導，輝達於1993年創立後，SEGA在1995年找上輝達合作，希望能打造一款與索尼SONY競爭的熱門產品。未料，輝達在開發新款顯示卡一年後發現重大失誤，革命性的新做法希望能打造成本較低的產品，但出現無法與主流Windows相容的嚴重問題。



黃仁勳不得不承認輝達無法完成與SEGA的合約，還必須硬著頭皮向SEGA請求支付全部款項，否則輝達將面臨倒閉。幸運的是，入交昭一郎成功說服SEGA高層注資500萬美元讓輝達繼續研發下一代晶片，黃仁勳曾說：“那是我們所有的錢，他的理解和寬容多給我們六個月的時間。”



最後，輝達在1997年打造出第三代顯示卡NVIDIA RIVA 128（NV3）一戰成名，公司運作步上軌道，SEGA也以1500萬美元賣掉輝達股票，多年後，輝達也成為全球第二大企業，當年入交昭一郎的一筆投資，掀起驚人的蝴蝶效應。



黃仁勳曾多次在公開場合提到此次經歷，並表示“沒有入交先生的幫忙，就沒有今天的輝達。”入交昭一郎接受媒體訪問時也說，雖然當時無法與輝達完成合作，但想以某種方式，幫助輝達成功。



現年已84歲的入交昭一郎是備受景仰的日本商界領袖，目前仍持續提供企業諮詢服務，曾經與輝達、黃仁勳短暫的合作經驗讓他印象深刻。