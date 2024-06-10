民進黨街頭宣講幌子　意在罷免及選舉操兵

中評社台北6月10日電／朝野陣營動員，將針對“國會”改革爭議全台各地宣講，青鳥對決藍鳥，議場戰到街頭；令人不解的是，時至今日多份民調均顯示多數民眾支持“國會”改革，執政黨哪來的自信不斷出招施壓在野？其實“國會”改革最後成敗根本不重要，民進黨只是在為將來的罷免以及往後的選舉練兵。



根據《中時新聞網》報導，民進黨在“國會”改革議題上有2項不正當。第一是立場不正當，“國會”改革條文不少出自民進黨過去提案，也通過民進黨此次的修正動議，全然反對是一口氣打臉過去與現在的自己；第二是民意不正當，無論民進黨街頭動員或親綠媒體圍剿，多份民調仍顯示支持“國會”改革者仍屬多數。



但民進黨仍選擇對“國會”改革全案提覆議，並揚言接下來還會聲請“釋憲”，全台總動員到街頭宣講；“國會”改革有這麼嚴重嗎？事實上，“國會”改革只是借口，背後目的是賴清德在形塑未來4年朝野互動的模式。



本屆“國會”運作至今，綠營動員練兵斧鑿清晰，最初由網軍對話題熱頭的藍白委進行全方面打擊；第二步街頭快速動員，鼓動青鳥行動；第三步便要驗收組織動員的成效，下鄉宣講即是綠營操兵成績單。



一如那個232天不進議會的賴市長，賴清德已暗示，他不想埋單的法案，不會溝通或屈服；可預見對立與衝撞將成未來4年常態，“國政”能否順利推動，顯然不在賴的考量範圍。



“國會”改革民進黨過去也主張過，如今全盤反對實在站不住腳，下鄉宣講反“國會”改革只是幌子，真實目的是炒熱罷免議題，試圖逆轉朝小野大局面，甚至劍指更重要的2026、2028大選。



民進黨敢以少數民意對抗多數民意，就是看準了沉默多數的軟弱，認為謊言說了千遍自會變成真理；在野力量必須堅持團結對抗，才能守護即將被綠營推向深淵的台灣民主。