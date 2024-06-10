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莫迪宣誓就任印度總理
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2024-06-10 11:35:23
中評社香港6月10日電／印度總理莫迪9日宣誓就職，開啟他的第三個總理任期。
就職儀式在印度首都新德里的總統府舉行。莫迪宣誓後，新一屆政府的部長陸續宣誓就職。
新華社報導，根據印度選舉委員會公佈的印度人民院（議會下院）第18屆選舉計票結果，執政黨印度人民黨主導的全國民主聯盟獲得過半數席位，有權組建內閣。該聯盟隨後推舉莫迪為聯盟領導人。
此次選舉中，莫迪領導的印度人民黨僅獲得240個議席，未能超過半數，須與其盟友組成聯合政府。據報導，新一屆政府部長名單中，超過10人來自印度人民黨的盟友政黨。
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