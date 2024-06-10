東方電氣：強化工程建設領域專項監督

葉片吊裝現場。東方電氣集團供圖 中評社北京6月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，“要牢固樹立遵紀守法觀念，吸取身邊事經驗教訓，共同維護參建各方‘親清’合作關係，把項目建設成為廉潔工程。”不久前，在東方電氣木壘100萬千瓦風電項目建設誓師大會暨清廉工程啟動會上，東方電氣集團紀檢監察組主要負責同志作出動員部署。



今年3月，集團紀檢監察組組織開展工程建設領域專項治理，圍繞該領域採購招標、施工管理、合同執行、驗收結算等環節，對2021年以來公司內部基建工程、投資建設和工程總承包項目進行大起底。通過下沉一線、多級聯動等方式組織專項檢查，重點檢查工程項目是否存在明招暗定、提成返點、工程造假、虛增結算、驗收敷衍、吃拿卡要等腐敗和責任、作風問題，推動工程項目廉潔高效建設。



東方電氣創新及海外業務中心大廈項目是集團公司重點工程項目之一，建成後將成為助力企業高質量發展的人才、創新平台。集團紀檢監察組圍繞項目安全、質量、進度、廉潔風險等多次深入項目現場開展調研監督，相關二級單位紀委和負責項目建設的獨立法人企業黨支部聯合開展監督檢查，形成“三級管控”的監督模式，增強了監督合力。自上而下層層緊盯、密集關注，將壓力傳導到參建各方，使各方適應監督、主動接受監督，始終處在受監督的環境下推進工作。



集團各級紀檢監察機構運用企地協同、紀巡協同、紀審協同“三協同”模式，深化工程建設領域監督執紀。在多個工程項目建設現場醒目位置，公布聯合監督舉報電話和郵箱，內外結合拓寬問題線索來源渠道。督促建立業主方、設計方、施工方、監理方等項目參建各方協同監督機制，通過設置環環相扣的審批流程，建立聯合會審的工作模式，推動參建各方相互制約，合規合法、清正廉潔履約。



在發現和解決現象問題的基礎上，集團紀檢監察組注重從源頭上鏟除腐敗滋生的土壤和條件，督促堵塞管理漏洞。推動修訂《招標管理規定》等制度4項，明確工程項目應公開招標的條件和要求等；推動集團總部成立工程管理室，配備專業人員，專司工程建設項目主管、監管職責。“下一步，我們將根據當前工程建設新商業模式、新業務發展需要，建立健全集團級的工程建設管理制度，切實發揮主管部門作用，構建起1個工程管理室、1套相關規章制度、N個項目業主單位組成的‘1＋1＋N’的工程建設監管體系。”集團公司經濟運營部有關負責同志說。

