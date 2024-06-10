金融賦能跨境電商發展

（圖源：中國經濟網） 中評社北京6月10日電／據經濟日報報導，近日，國務院常務會議審議通過《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。針對目前跨境電商、海外倉等外貿新業態，會議提出，要加大金融支持，加強相關基礎設施和物流體系建設，優化監管與服務。



中國銀行研究院研究員劉晨表示，金融賦能跨境電商儘管取得一定成效，但在跨境支付結算等方面仍面臨一些挑戰。考慮到跨境電商主體以中小企業居多，交易場景相對多元化、碎片化，對跨境線上支付的靈活性要求較高。因此，電商交易結算系統、金融衍生品供給等方面的配套支持有待優化。



在山東省聊城市高新區的跨境電商產業園，中國銀行優化金融服務模式，為外貿企業新註冊開戶、跨境支付結算等開展一攬子線上金融服務。“中國銀行聊城高新區支行為企業提供便捷、高效的跨境資金結算服務，不僅簡化材料，更方便企業日常貿易活動。”山東穀得軸承有限公司外貿主管姜燕表示。目前，聊城高新區實施“跨境電商＋海外倉”模式，已有31家優勢外貿企業通過海外倉拓展海外貿易業務。



招聯首席研究員董希淼認為，應用數字金融和金融科技，搭建跨境電商數字金融服務網絡，為跨境電商企業提供集支付、匯率等為一體的金融服務方案，有助於提升金融服務質效。



在跨境電商生態豐富的浙江省，當地農商銀行拓寬及優化匯率避險渠道，應對匯率波動風險。浙江農商銀行轄內平湖農商銀行有關負責人表示，該行進行清單制走訪，為外貿企業提供差異化信貸方案。針對匯率波動的情況，該行上線遠期結售匯業務和掉期業務，推動手機端業務辦理，同時利用政府匯率避險增信為企業創造服務溢價，有效破解外貿企業匯率避險難、避險繁的問題。



劉晨表示，金融機構通過提供利率、匯率等綜合金融服務，滿足外貿企業金融訴求。隨著數字化技術深入運用，金融賦能跨境電商要持續豐富金融場景、創新金融產品、強化跨境業務風控管理，助力跨境電商高質量發展。

