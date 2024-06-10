中評社北京6月10日電／網評：美國政治沒有原則衹有算計



來源：大公報 作者：張敬偉



美國總統拜登發布行政命令，收緊邊境政策。



據《紐約時報》報導，當地時間4日，美國總統拜登宣布採取一項堪稱最嚴的行政命令，強調美墨邊境入境口岸七天的日均非法過境被捕人數如果達到2500人，美國將關閉美墨邊境非法移民的庇護申請，並快速驅逐在入境口岸越境的外國公民。據悉，被驅逐出境的非法移民，不僅至少5年內不得入境美國，甚至會受到刑事訴訟。



人們猶記，拜登在野時不僅多次批評特朗普時期的移民政策，入主白宮後還停止了特朗普的邊境牆計劃。今年年初，得克薩斯州紛紛擾擾的“奪回邊境”運動，導致美國軍隊和國民警衛隊發生了短暫對峙。其時，拜登總統依然堅持寬鬆移民政策。



隨著大選年兩黨選情的變化，特別是身負多項刑訴的前總統特朗普一路高歌猛進，拜登總統和其競選團隊也頗多焦慮。據益普索網站5月31日發布的民調曲線圖顯示，今年年初，特朗普在註冊選民中的支持率一度高於拜登5個百分點；3月至4月低於拜登；進入5月以來，兩人支持率基本持平。雖然“封口費”案裁決特朗普34項罪名成立後，拜登支持率呈現上揚、特朗普支持率有所下滑。不過，特朗普擁有更多的鐵桿擁躉，重罪在身的特朗普反而獲得更多政治捐款。



立場反覆只為選票



更有趣的是，特朗普團隊近日進駐TikTok，漲粉遠超拜登。特朗普在任時，曾以行政命令強賣TikTok，其時拜登則反對封禁TikTok。現在朝野顛倒，反而成了拜登封禁，特朗普反對。這種利益算計，不僅凸顯大選年兩黨衹有權謀立場，毫無政治原則，亦昭示特拜二人缺乏政治節操，唯有權力至上的虛偽本性。其實，美國青年一代對於這兩個老邁政客的政治爭鋒，都不感興趣。反對兩人大選年度對決的民意基本都在50%左右，還有20%左右的民意尚在躊躇之中。



如果說特朗普是毫無顧忌地為了大選而出招，拜登總統則利用行政權力為自己助力。所以，邊境政策就成為驢象兩黨和特拜二人糾纏博弈的焦點。

