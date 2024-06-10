中評社北京6月10日電／網評：避免對AI的過度依賴



來源：人民日報 作者：盧澤華



身邊有個無所不知、無所不能的助手，是千百年來人類的夢想。《山海經》中就記載了一個名叫“白澤”的神獸，“能言語、通萬物之情”，不僅有求必應，還能占蔔吉凶。



如今，人工智能（AI）的發展，正讓這個“神獸”走進千家萬戶。琳琅滿目的智能設備不僅能輕鬆做到“能言語”，“通萬物之情”也已基本實現。借助海量數據庫，各種AI設備有如百科全書，再生僻的問題都難不倒它。“有問題找AI”已漸漸成為人們的習慣。



AI解決問題的能力有目共睹：教師可以用AI批改作業，分析學生特點，優化教學方案；律師可以用AI審核案卷、分析案例、草擬合同，還能制定辯護策略；會計可以用AI記錄數據、設計賬目、生成報表，過去耗時費力的財務核算，AI可以一鍵完成。最近，一位從事留學中介服務的朋友向筆者抱怨，五月份只接到了兩單活，因為生成式AI的興起，學生對寫作入學申請的人工輔導服務需求量大減……



值得注意的是，隨著AI應用的深化，“有問題找AI”的現象也引起了人們的警覺。教師過度依賴AI批改作業，對學生情況缺乏直觀感受，只能相信AI數據分析。可是，學生的成長受到環境、性格、學習等因素綜合影響，AI分析會不會因為偏差而“誤人子弟”？律師界擔憂，青年律師剛入行，就頻繁使用AI撰寫文書，從業底子怎麼會厚實？會計行業也在呼籲，不要過度依賴AI，因為財務工作不是簡單的數據分析，還需要大量的專業判斷，“沒有價值觀的智能人”很可能引發財務監管和倫理上的風險……



如果說，各行各業的擔憂還不夠直觀，一個小故事也許更能引起公眾的重視。如今，一些中小學生開始利用AI幫助自己寫作文和讀後感。面對家長對孩子“學習不要偷懶”的告誡，孩子振振有詞：“將來都是機器人幫我們幹活，學習早就沒有意義了！”



這樣的回答，能不引起我們的深思嗎？



在決策式人工智能時代，AI技術越來越“擬人化”。但絕大多數科學家認為，應該將AI控制在“常規替代性”領域，即替代人類從事那些可重復性高的常規任務，而社會洞察、情感表達、藝術審美等高階任務，仍要人類來完成。

