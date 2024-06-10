甘茨宣佈退出以色列戰時內閣

中評社北京6月10日電／以色列戰時內閣成員、主要反對黨國家團結黨領導人甘茨9日晚在新聞發佈會上宣佈退出戰時內閣，並呼籲以色列提前舉行議會選舉。



新華社報導，甘茨說，儘管他知道以色列總理內塔尼亞胡領導了一個“糟糕的政府”，但他的政黨出於國家利益考慮在新一輪巴以衝突爆發後加入了緊急政府，但內塔尼亞胡“正阻止以色列取得真正的勝利”。



甘茨表示，“真正的勝利”意味著以方被扣押人員獲釋、巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）不再是加沙地帶的治理機構，以及成立一個針對伊朗的地區聯盟。



甘茨強調，為確保以色列實現“真正的勝利”，應在今年秋天提前舉行議會選舉，最終建立一個能夠贏得人民信任且能面對挑戰的政府。他呼籲內塔尼亞胡“確定一個一致同意的選舉日期，不要讓我們的人民走向分裂”，並呼籲戰時內閣另一名成員、以色列國防部長加蘭特也退出戰時內閣。



內塔尼亞胡當天在社交媒體上發表聲明希望甘茨繼續留任。他說，以色列“正在多條戰線上陷入生死戰”，現在不是放棄行動而是團結起來的時候。以色列將堅持作戰直至取得勝利並實現所有目標，“主要是被扣押人員獲釋和消滅哈馬斯”。



甘茨在以色列政壇屬於中左翼陣營，與內塔尼亞胡本是政治對手。內塔尼亞胡2022年年底組建的新一屆政府由右翼和極右翼黨派組成。去年10月7日新一輪巴以衝突爆發後，內塔尼亞胡與甘茨于當月11日發表聯合聲明宣佈組建緊急政府，以應對戰時事務。今年5月18日，甘茨發佈一份圍繞本輪巴以衝突及後續事項的方案，要求內塔尼亞胡最晚6月8日接受該方案，否則他將退出戰時內閣。