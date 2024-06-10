洪秀柱：“監察院”的問題在人而非制度

中評社台北6月10日電／“立法院”三讀“國會”改革相關法案後，廢除“監察院”聲浪再起。國民黨前主席洪秀柱直言，她要為冤屈的“五權憲法”喊冤，“監察院”的問題在“人”而非“制度”，各界不必為了聲量和選票，連處理問題的邏輯都混亂了。



中時新聞網報導，洪秀柱表示，中華民族有三大民俗節慶：春節、端午與中秋。就算歷經520就職演說，引發的台海軍演餘波後，如今仍可以在“觀光局”網站的民俗節慶項目中，找到端午節的說明。



洪秀柱提到，“觀光局”網站指出，端午節相傳是為了紀念屈原，屈原是戰國時代楚國人，忠心愛國，無奈楚王卻聽信奸臣的話，屈原感到失望，就投汩羅江自盡。屈原投江後，居民為了不讓跳下汨羅江的屈原屍體被魚蝦吃掉，所以在江裡投下許多用竹葉包裹的米食（粽子），並競相划船（賽龍舟）希望找到屈原的屍體。



洪秀柱指出，她刻意摘錄這段“中華民國”官方網頁文字，是有原因的。因為不管執政黨如何否認，台灣的生活仍是乘載中華傳統文化，台灣人民當然是中華民族成員。當年屈原含冤跳江，如今“五權”含冤卻可能被廢？



洪秀柱說，尤其是看到台大哲學系前教授林火旺在聯合報民意論壇的文章“問題在人 過錯別推五權”，她真心認為大家不必為了聲量和選票，連處理問題的邏輯都混亂了。



洪秀柱強調，如同林火旺說的，若因“監察院”不能獨立於黨派利益而廢“監察院”，是否同樣應超越黨派，卻縱放民進黨台南議長賄選案的“司法院”也該廢？“這樣看來，‘五權憲法′冤不冤？五權廢成三權，讓考監屍骨無存。”