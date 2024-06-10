民眾黨支持度垮了？最新政黨民調令人吃驚

中評社台北6月10日電／台灣民意基金會臉書9日公布5月份民眾對政黨的支持傾向最新調查結果，有36.7%的民眾支持民主進步黨，有20.5%的民眾支持中國國民黨，有18.2%的民眾支持台灣民眾黨，同時與上個月相比，民進黨上升3.8個百分點，國民黨回升1.3個百分點，民眾黨下滑0.4個百分點，中性選民下滑6.1百分點。



中時新聞網報導，台灣民意基金會9日在臉書上PO出“台灣人的政黨支持傾向”的文章指出，在他們詢問“台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？”的結果發現，有36.7%的民眾支持“民主進步黨”，有20.5%的民眾支持“中國國民黨”，有18.2%的民眾支持“台灣民眾黨”，有2.5%的民眾支持“時代力量”，有1.7%為“其他政黨合計”，有19.5%為“沒特別支持哪一個政黨”，另有0.8%的民眾“不知道、拒答”。



該粉專也指出，根據最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約三成七支持民進黨，二成一支持國民黨，一成八支持民眾黨，其他小黨合計 4.2%，二成中性選民。民進黨領先國民黨16個百分點，國民黨領先民眾黨2.3個百分點。



該粉專進一步分析，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現一些變化，民進黨小有斬獲，國民黨與民眾黨基本上原地踏步。具體地講，民進黨上升3.8個百分點，國民黨回升1.3個百分點，民眾黨下滑0.4個百分點，中性選民下滑6.1百分點。整體而言，做為執政黨，民進黨的社會基礎正持續小幅擴張當中，而這正是“總統”蜜月期的典型效應。



民調訪問期間是20日至22日，對象以全台為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%、手機30%。有效樣本1077人、抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。經費來源是台灣民意基金會。