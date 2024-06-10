楊何蓓茵：公務員工作須具國安意識

圖：楊何蓓茵強調，公務員公開發表個人意見時，應不要讓人誤以為是代表公務員立場。 中評社北京6月10日電／據大公報報導，特區政府上周公布更新版《公務員守則》，其中訂明公務員須恪守維護憲制秩序及國家安全等12項基本信念，堅決防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，全面配合特區政府履行維護國家安全的責任，並強調公務員政治中立必須以效忠國家和香港特區為前提。



公務員事務局局長楊何蓓茵昨日出席電視節目時指出，修訂《公務員守則》的出發點，是希望公務員在工作時不要忘記考慮國安。多名政界人士相信，是次更新有利於提升政府的治理效能及公共服務水平，希望當局做好宣傳、解說和培訓，確保公務員準確掌握更新版守則的精髓。



楊何蓓茵表示，公務員若在工作中遇到一些對國安有風險的事情，應要積極地考慮怎樣去處理。她表示公務員若在工會發表意見是無問題，例如一些專業同事從專業角度向管理層反映、批評政府政策是可以的。



楊何蓓茵強調，公務員若以個人身份在公共場合或媒體發表個人意見，需注意勿讓人誤以為該人的意見就是代表公務員立場，她補充，僱員在內部渠道發表意見其實更有效，如果以政府僱員身份公開接受訪問，她強烈建議應先諮詢部門意見並獲得部門准許。



強化以民為本服務理念



全國政協提案委員會副主任、工聯會立法會議員黃國指出，公務員團隊是政府的骨幹，確保他們遵從《公務員守則》，對在任的行政長官及政府完全忠誠，竭盡所能履行職務，將可更好推動良政善治，讓香港保持繁榮穩定，更多市民得享樂業安居。他希望當局做好宣傳、解說和培訓，確保公務員準確掌握更新版守則的精髓。



民建聯立法會議員林琳認為，《公務員守則》的更新反映政府持續與各個公務員工會充分溝通的成果，體現了培養公務員團隊的愛國愛港精神，強化以民為本的服務理念，有利於提升政府的治理效能及公共服務水平。她指出，更新版守則列出12項公務員應有基本信念，內容包括必須維護憲制秩序及國家安全、公務員政治中立必須以效忠國家和香港特區為前提等，並加入維護國家安全條例的相關內容，清晰地闡明了公務員的操守準則，有利於確保公務員團隊盡忠職守，對此表示支持和肯定。



政府人員協會表示，公務員作為特區施政的核心力量，政府要達至良政善治，當中需要一支有堅定國家觀念、忠誠擔當的公務員隊伍。公務員必須履行誓言擁護基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區，並須具備維護憲制秩序及國家安全的意識。更新內容填補了守則過去對維護憲制秩序及國家安全意識之空白部分，亦更清晰釐定何謂“政治中立”及政府相關要求，有助公務員同事更清楚瞭解自己作為政府施政骨幹之角色和責任，以相同目標和價值觀去服務市民，配合國家和特區的發展。