港發展新質生產力　大力培育獨角獸

圖：思謀集團是港投公司成立後的首個戰略合作夥伴。 中評社北京6月10日電／據大公報報導，在2022年宣布成立的“香港投資管理有限公司（下稱港投公司）”終於落實首個合作項目，周三（12日）將與本地“獨角獸”AI（人工智能）科技企業思謀集團簽訂戰略合作協議。財政司司長陳茂波在最新網誌指出，期望未來會有更多本地培育的科企能夠晉身“獨角獸”規模，吸引初創落戶及鼓勵更多年輕人創業，為香港初創生態圈增添動力，發展新質生產力，推動經濟高質量發展。



隨著特區政府大力投入科技發展，本地先後出現多家估值超過10億美元的科技企業，其中包括從事工業AI應用的企業思謀集團。為推動本地科技發展，行政長官李家超在2022年度施政報告中宣布成立的港投公司終於亮出首秀，將於周三與思謀集團簽訂戰略合作協議。陳茂波在網誌表示，港投公司今次與港產“獨角獸”科企簽訂戰略合作協議，包括擴大在香港的研發投入及人才培訓；推進大模型在粵港澳大灣區更深入的落地應用，加快推進區域經濟的數字化、智能化轉型等。



初創企超4250家 年增7%



陳茂波指出，特區政府目前透過不同方法和政策工具，希望催生新產業、新模式、新動能，因地制宜的培育和發展新質生產力，推動經濟高質量發展。事實上，香港近年大力投資創科發展，已積累一定成績。就以達至“獨角獸”估值規模而言，現時在科學園營運的企業從事業務範圍包括生命健康科技、人工智能、機器人、智能駕駛和智慧物流等。至於數碼港培育、支持的“獨角獸”企業，則包括數字經濟、金融科技範疇。這些“獨角獸”企業合共總市場估值達數百億美元。



特區政府期待未來有更多本地培育的科企能夠晉身“獨角獸”規模，也會積極吸引更多初創落戶香港，並鼓勵更多年輕人創業。根據投資推廣署“2023年初創企業統計調查”，去年香港初創企業數目超過4250家，按年增加約7%，當中約兩成創辦人來自歐美等地區。隨著有多元背景、理念的人士匯聚在香港，將為本地初創生態圈增添動力，促進更良性的發展循環。



活躍創科生態圈 續有好消息



陳茂波相信，因應港投公司的合作夥伴數量逐步增加，植根香港且加大在本地投入的科企數目亦會增多，香港的創科生態圈必定更為活躍，發揮匯聚力將更為明顯。構建蓬勃的創科生態圈，推動科企與產業高效協作，為價值創造提供更有利環境，這正是港投公司首階段的工作目標之一。港投公司將發揮資本引導作用及槓桿市場資源，匯聚更多具潛質的科企和人才，推動重點產業更深度的協作發展，未來將會陸續有好消息。



就今次達成戰略合作協議，陳茂波表示，工業領域的AI應用一直比較分散，不同產業之間的技術亦難以複製，成為行業的痛點。不過，AI大模型的高效學習和標準化系統，讓技術可以快速調整，以適應和配合跨行業的不同需要。這些“數智工人”不單可以承接枯燥重復的工序，更能為高精密製造提供人力所不能及的高精度、大批量的生產能力。