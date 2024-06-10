著盛裝循古禮　原汁原味“唐朝”端午

圖：西安“唐風端午”活動吸引眾多遊客參與。＼受訪者供圖 中評社北京6月10日電／據大公報報導，“宮衣亦有名，端午被恩榮。細葛含風軟，香羅疊雪輕……”這個端午假期，唐代詩人杜甫筆下端午節的盛況再次在古都西安重現。西安各大唐文化街區和景區推出的多種“唐風端午”活動，讓遊客恍若穿越回1400多年前的盛唐。很多人更是換上唐裝、點上唐妝，在華清宮裊裊唐樂中與“上官婉兒”一起對唐詩、走進“長安”街市與“原住民”們一起品唐糉，沉浸式感受原汁原味的“唐朝人”的端午節。



“據說唐朝端午節時，很多人都會身著盛裝，鄰里親朋好友間相互贈禮賜福。”剛剛走進長安十二時辰街區，來自山西的遊客武慧婷隨即便融入到了“滿街皆是唐裝麗人翩翩公子，目及之處皆是唐景唐建”的氛圍中。在許鶴子美妝館，她為自己精心挑選了一套唐裝。裝扮完畢一轉身，長安“原住民”們送上的彩繩、香包，讓她倍感驚喜。此外，街區舉行的傳統端午祈福開市儀式和清香艾草高懸民俗，以及武人箭射“五毒”等互動，更讓她感覺到莊重的儀式感。武慧婷說，在長安十二時辰，街區將趣味遊戲與傳統習俗、沉浸演藝、真人互動結合，讓遊客在奇趣玩樂中親近傳統。“你可以動手包一枚傳統唐式糉子，射‘五毒’遊戲，瞭解到端午的內涵。”