逾10萬遊客　相聚屈原故里

圖：“2024屈原故里端午文化節”。＼受訪者供圖 中評社北京6月10日電／據大公報報導，五月五，過端午。在屈原故里湖北宜昌秭歸，有“端午比年大，一個端午三次過”的說法，說的是在屈原故里，端午節過得比春節還要隆重。目前，“2024屈原故里端午文化節”正在宜昌舉辦，該文化節是中國目前唯一的全國性端午節文化節慶活動，已經延續15年，每年吸引十餘萬中外遊客前來。



6月7日晚間，“2024屈原故里端午文化節”在湖北宜昌秭歸縣屈原廣場開幕。現場，屈原故里端午祭首次以藝術形式創新演繹“燃燎祭天、苞茅縮酒、樂舞迎神”等古楚祭祀儀式。原創音舞詩畫《楚辭里的中國》圍繞《橘頌》《天問》等楚辭名篇，以屈原祠、高峽平湖等山水實景為幕，以全息影像等虛擬技術為筆，生動描繪楚辭盛景。



從五月初五“頭端午”，到五月十五“大端午”，再到五月二十五“末端午”，秭歸“一個端午三次過”的習俗，沿襲了千百年。“頭端午”祭屈原、拜祖先，“大端午”劃龍船、賽龍舟，“末端午”回娘家、慶夏收、吃新麵。還有遊江招魂、“騷壇”詩會等都是秭歸特有民俗。



在秭歸，包糉子也有講究。屈鄉流傳一首《糉子歌》，講包糉子也要“有棱有角，有心有肝，一身潔白，半世熬煎”。秭歸還有“寧荒一年田，不輸一年船”的說法，農民、回鄉青年踴躍參賽，傳承“吾將上下而求索”的屈原精神。＼大公報記者張帥、歐陽思柔