台“靈魂擺渡人”送三百老兵魂歸故里

中評社北京6月10日電／據大公報報導，跨越77年的光陰，跨越台灣海峽，跨越所有的思念與眼淚，台灣老兵呂鳳鵬的骨灰近月終於回到了故鄉浙江省永康市龍山鎮橋下東村。89歲老人呂淑蘭和弟弟呂鄭康將父親呂鳳鵬與母親同葬，一家人得以“團聚”，而這次“團聚”的促成正是台灣“靈魂擺渡人”劉德文的又一次善舉。據悉，劉德文住在高雄市祥和裡社區，因深得民眾信任而被選為裡長。他所在的這個社區，曾經居住著很多赴台老兵。2003年，有一位老兵找到劉德文，懇請他在自己亡故後，把自己的骨灰帶回家鄉。自那以後，這條送老兵“回家”的路，劉德文馬不停蹄地走了21年，前後自費將300餘名赴台老兵的骨灰送回到大陸，足跡遍布全國20個省、市、直轄區。



在一個細雨紛飛的日子，台灣老兵呂鳳鵬的骨灰終於在故鄉浙江省永康市龍山鎮橋下東村順利入土安葬。儀式結束後，呂淑蘭感激地和劉德文說：“我剛開始真的不相信爸爸能回家，現在看到爸爸回家跟媽媽團圓了，我非常開心！”



1948年在河南鄭州，呂鳳鵬因部隊需要轉移到台灣，不得不將妻子與年幼的子女送回了老家永康，從此一家人天各一方，再難相見。1956年呂鳳鵬的妻子去世，年僅20歲的呂淑蘭與弟弟呂鄭康相依為命，日子過得極為艱苦。



家人的照片成了呂鳳鵬與子女寄託、傳遞思念之情的載體。呂淑蘭唯一一次收到父親的消息是在1972年，當時呂鳳鵬託人捎回了一封家書以及兩張近照。1996年，呂鳳鵬的同鄉戰友回到永康，帶回的除了一張呂鄭康的照片和一張退役身份證明，還有呂鳳鵬已於1976年離世的消息。



通過抖音視頻聯絡劉德文



“家里人不常談及爺爺（呂鳳鵬），但我知道他一直都在我們的心中。2011年，我父母去台灣旅行時通過爺爺在台灣的朋友給的信息，輾轉找到了骨灰存放地，於是一家人有了想把爺爺接回家的念頭，但礙於不知道程序怎麼走，這事就被擱置下來了。”呂鳳鵬的孫子呂洪廣談起了接爺爺的骨灰回家的經過。



“我偶然在抖音上刷到了劉德文裡長送老兵回大陸的視頻，抱著試一試的心態聯繫了他，沒想到他欣然同意了。”對於劉德文的這份無私大愛，呂洪廣言語間道不盡的是一份感激之情。



由於身份需要確認，從去年下半年開始呂家不斷地整理公證書等資料郵寄至台灣，劉德文則負責在台灣幫忙溝通和奔忙。在今年三月，一家人終於得到了呂鳳鵬可以“回家”的好消息。



“為老兵骨灰罎買一張坐票”

