開通抖音賬號　助老兵“回家”

中評社北京6月10日電／據大公報報導，“大善劉裡長，靈魂擺渡人，助力歸根魂！”“每次看劉裡長，我都流淚，大愛無私，功德無量，魂歸故鄉，謝謝劉裡長！”在劉德文的抖音視頻評論區，有許多觀眾為他獻上祝福，同時也有許多人向他發出委託，拜託他幫助尋回家人的骨灰。



“去年九月我去山東的時候，不少人告訴我應該創建一個抖音號記錄自己的故事，這樣也可以方便更多有需要的人能夠找到聯繫我的方式。”劉德文表示，一直以來都是媒體報導他的事跡較多。雖然有很多人知道他，但並不知道怎樣才能聯繫上他，後來他開設了抖音號，已有30位朋友找他幫忙尋找家人的骨灰，而呂鳳鵬的家人就是其中一位。



在抖音視頻評論區中，有網友很好奇劉德文尋親的費用如何解決。“費用都是我自己負擔的。在台灣尋找骨灰的費用會比較大，因為有的時候不是一兩趟就能找到，可能需要來來回回一千多公里。”劉德文認為物質上只要不真正影響到自己的生活，省一點都沒有關係，“相對於金錢上的負擔，心理上的壓力才是最大的。當我接受委託之後，會把送老兵‘回家’的事當成自己的事來做，在尋找的過程中會產生壓力，比如說長者的骨灰應該就在這裡，為什麼我找不到，我會一直在想，想到有時候晚上都睡不著。”



據悉，近年來劉德文已陸續將20多位浙江老兵的骨灰送回他們的故鄉。“還有很多老兵的骨灰還留在台灣，我希望能通過更多渠道的傳播，讓他們的家人能聯繫上我，這樣我就能幫更多大陸的親人去找到他們，讓他們都能早點‘回家’。”