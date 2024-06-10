獲家人支持　出錢又出力

中評社北京6月10日電／據大公報報導，當大公報記者聯繫上劉德文希望進行採訪時，他正為尋找一名老兵的骨灰而奔走，往返於台灣的南部與北部之間。“過幾天我還要去一趟台東縣，帶兩位老兵的骨灰回來。”劉德文的語氣中沒有流露出疲憊，而是興奮地表示目前又找到四十多位老兵的骨灰，計劃在未來帶他們“回家”。



在這條“回家”路上，是家人一直在推著劉德文向前跑。劉德文父母先後資助他近70萬人民幣助老兵“回家”。今年三月，劉德文的父親離世前關心的是兒子的路費還夠不夠，並囑咐他一定要盡力把更多老兵送“回家”。父親的葬禮還未來得及辦，劉德文就又上路了。



“我從小家境不是很好，我爸爸得到了很多人的幫助。所以他一直教育我做人要懂得感恩，要多去做一些好事、有意義的事。”劉德文憶起父親，“因此我想如果讓家人能夠認為我在做的這件事非常光榮，那就是值得的。特別是當左鄰右舍看到我爸的時候都誇他養了一個好兒子，爸爸聽到以後心里非常開心。我覺得沒有比這個更有意義的事了。”



2017年，即使在兩根肋骨骨折的情況下，劉德文依然沒有停下腳步，選擇帶著上初中的兒子繼續前行。“我的孩子們對我做這個事也是很認同的，他們會把我的故事告訴老師和同學，我兒子還說等以後我送不動了，他就接著送。”談到自己的一雙兒女，劉德文欣慰地笑了，“我要堅持做下去，我希望能把這樣一份帶有正能量的價值觀傳承給下一代。”