長崎反核靜坐示威迎來第500次 堅持45年

中評社香港6月10日電／共同社報導，由於8月9日是“核爆日”，長崎的核爆受害者等每月9日在長崎市和平公園舉行呼籲廢核的反核靜坐示威，本月9日該活動迎來第500次。該活動以抗議核動力船入港的運動為契機，始於1979年，已連續開展45年，克服了老齡化和新冠疫情。參加者握著話筒，呼籲實現“沒有核武器和戰爭的世界”。



主辦團體之一“長崎縣和平運動中心”表示，當天有核爆受害者和年輕人等約420人參加。他們在和平祈念像前舉起橫幅和標語牌，在原子彈爆炸的上午11點02分默哀。



5歲時遭受核爆炸的川野浩一（84歲）致辭稱，“如果可以的話希望以這500次畫上句號，但核問題依然存在，令人憤怒。絕對不會停止靜坐活動，直到廢核。”



由於當天恰逢週日，學生也加入。“高中生和平大使”大澤心春（17歲）表示，“希望把對和平的強烈願望代代相傳下去。”



據該中心介紹，以引發輻射洩漏的核動力船“陸奧”號1978年入港長崎縣佐世保市為由，1979年3月進行了第一次靜坐活動。最初配合“陸奧”號入港日，每月16日舉行該活動，但自1982年9月起改為每月9日舉行。除了和平公園成為儀式會場的8月9日，每年進行11次，不受天氣影響。