以軍轟炸加沙平民　多國譴責

中評社北京6月10日電／據大公報報導，以色列8日突襲加沙地帶中部努賽賴特難民營，救出4名被扣押人員，但代價是大量無辜巴勒斯坦人的生命。加沙衞生部門9日表示，以軍此次行動造成的死亡人數升至274人，另有約700人受傷。當地醫護人員說，以軍戰機和無人機對著驚慌奔逃的平民隨意開火，如同恐怖電影中的畫面。歐盟、埃及、約旦等紛紛譴責以色列濫殺無辜。數千反戰示威者8日包圍白宮，用寫著遇難巴勒斯坦人名字的紅布組成“紅線”，要求美國政府停止縱容以色列。



以色列軍方發言人哈加里稱，當地時間8日上午，以色列警察反恐特種部隊和國家安全總局特工同時突襲了努賽賴特難民營的兩棟公寓樓，救出4名被扣押人員。為掩護地面行動人員，以色列空軍轟炸了多個“位於難民營內的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）目標”，以色列空降兵部隊也為地面行動提供支援。兩名美國官員證實，美方為此次行動提供了情報支持。



哈加里稱，以軍遭到炮火襲擊，一名指揮官陣亡，“我們知道有不到100名巴勒斯坦人死亡，但不知道其中有多少人是恐怖分子”。半島電視台9日援引加沙衞生部報導說，以軍此次行動已造成274名巴勒斯坦人死亡，另有約700人受傷。努賽賴特難民營的醫護人員齊亞德說，以軍戰機和無人機對著房屋和驚慌奔逃的人群隨意開火，市場和清真寺遭到重點打擊，“這就像一場恐怖電影……為了救出4人，以色列殺害了數百人”。



目擊者稱以軍偽裝成難民



靠近遇襲地點的阿克薩醫院擠滿了傷者，重傷員橫七豎八地躺在血跡斑斑的地板上，醫生們小心翼翼地在他們身邊穿行。一段視頻顯示，傷者和遇難者遺體仍源源不斷地被送往醫院。加沙衞生部門表示，以軍轟炸導致道路被廢墟堵塞，救援人員無法及時回應很多傷者的呼救。哈馬斯表示，以軍的狂轟濫炸還導致一些被扣押人員死亡。據報導，目前仍有約120人被扣押在加沙，其中數十人可能已經死亡。



以方拒絕透露行動人員是否偽裝成平民。但多名目擊者說，以色列士兵乘坐運載傢具的貨車進入難民營，顯然是在假扮流離失所的巴勒斯坦人。一名目擊者說：“他們假裝搬家……然後炸了我的房子，還有我兄弟和鄰居的房子。”另一名目擊者說，全副武裝的以色列士兵用梯子直接爬進他的家中，隨後傳來槍聲和爆炸聲，“我的兒子才18個月大，被嚇得大哭”。



有消息稱，以軍利用人道主義援助貨車和美國建造的臨時碼頭向加沙中部運送士兵，但以色列和美國否認這些說法。



美反戰人士包圍白宮



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利對以軍襲擊努賽賴特難民營表示“最強烈的譴責”。他在社交媒體發文稱，關於加沙再次發生大屠殺的報導令人震驚，“這種屠殺必須停止”。埃及外交部批評以色列公然違反國際法，要求其停止針對平民的襲擊。約旦外交和僑務部譴責以色列在加沙犯下“種族滅絕罪行”，並呼籲國際社會採取緊急行動制止以色列。土耳其外交部指責以色列發動“野蠻襲擊”，其在加沙犯下的戰爭罪行又增加了一項。



美國總統拜登繼續無視巴勒斯坦平民慘狀，對4名以色列人獲救表示歡迎，引起美國民眾強烈不滿。8日，數千名反戰示威者包圍白宮，很多人身穿紅衣，並用寫著遇難巴勒斯坦人名字的紅布組成一條逾3公里長的“紅線”，敦促拜登政府停止軍援以色列。示威者說，這是他們為拜登劃出的“紅線”，以示對其一再縱容以色列的抗議。截至9日，本輪巴以衝突已導致加沙超過3.7萬人死亡。



（華爾街日報／BBC／半島電視台）