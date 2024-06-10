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奧地利極右翼自由黨得票率略高於執政黨
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2024-06-10 16:13:19
中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，根據歐洲議會公布的最新初步統計結果，在當地時間9日結束的歐洲議會選舉中，奧地利極右翼政黨奧地利自由黨獲得25.7%的選票，略高於得票率為24.7%的執政黨奧地利人民黨。
此外，中左翼政黨社會民主黨獲得了23.2%的選票。在此次歐洲議會選舉中，奧地利選民會投票選出20名代表奧地利的歐洲議會議員。
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