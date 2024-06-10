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俄羅斯喀山機場臨時限制航班起降
http://www.CRNTT.com   2024-06-10 16:13:06


　　中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，當地時間6月10日，俄羅斯聯邦航空運輸署發布消息稱，俄韃靼斯坦共和國首府的喀山機場實施臨時管制，限制航班起降。所有飛往喀山的飛機均改降下卡姆斯克和薩馬拉機場。

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