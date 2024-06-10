歐洲議會選舉投票結束　政治光譜向右傾斜

中評社北京6月10日電／據新華網報導，第十屆歐洲議會選舉投票於布魯塞爾時間9日晚落下帷幕。初步統計結果顯示，持中間立場的復興歐洲黨團以及綠黨和歐洲自由聯盟組成的黨團所獲議席減少幅度較大，歐洲議會向右傾斜明顯。



本屆歐洲議會選舉於6日至9日在歐盟27個成員國舉行。9日，德國、法國、意大利等21個歐盟成員國舉行投票，此前已有荷蘭、愛爾蘭、捷克、拉脫維亞、馬耳他、斯洛伐克6個成員國完成了投票。所有27個歐盟成員國於9日晚陸續公布各自投票結果。



作為歐盟的監督、咨詢和立法機構，歐洲議會是歐盟核心機構之一。歐盟各成員國在歐洲議會所擁有的席位，總體以國家人口數量為基準、經政治協商後確定，人口較多的國家所擁有的議席也相對較多。在本屆歐洲議會的720個席位中，德國、法國、意大利分配到的席位較多，分別有96席、81席和76席，而人口較少的塞浦路斯、盧森堡和馬耳他分別衹有6席。



歐洲議會的議員由各成員國選民直接選舉產生，各成員國在選舉時遵循一些共同原則，但也存在差異。一般來說，當選議員在歐洲議會中按照黨派組成跨國黨團，議員更多是依據黨團的政治訴求展開日常工作。



截至布魯塞爾時間10日凌晨1時13分（北京時間10日7時13分），歐洲議會公布的數據顯示，中間偏右的歐洲人民黨黨團獲得189席，比上屆議會增加13席；中間偏左的社民黨黨團獲135席，減少4席；持中間立場的復興歐洲黨團獲83席，減少19席；右翼的歐洲保守與改革黨團獲72席，增加3席；極右翼的“身份與民主”黨團獲58席，增加9席；綠黨和歐洲自由聯盟組成的黨團獲53席，減少18席；左翼聯盟黨團獲35席，減少2席。



歐盟各主要成員國中，德國初步統計結果顯示，聯盟黨獲得30.7%的選票，極右翼政黨德國選擇黨與德國總理朔爾茨所在的社會民主黨得票率均為14.5%，德國綠黨得票率為12.5%。



根據法國多家媒體9日晚公布的出口民調結果，極右翼政黨國民聯盟獲得超過31.7%的選票，在法國政黨中得票第一。執政黨復興黨僅獲得14.9%的選票，遠低於極右翼政黨。法國總統馬克龍9日晚在電視講話中宣布解散國民議會，並舉行新的國民議會選舉。



意大利初步統計數據顯示，意總理梅洛尼領導的意大利兄弟黨得票率達到27.7%，中左翼的意大利民主黨以23.7%的得票率緊隨其後，民粹主義的五星運動黨排名第三，得票率為11.1%。



波蘭出口民調顯示，中右翼的公民聯盟贏得該國在歐洲議會53個席位中的21席，法律與公正黨和自由與獨立聯盟所代表的右翼保守勢力共獲得25席。

