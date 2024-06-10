韓國醫療界決定全面罷工

中評社北京6月10日電／據新華網報導，韓國實習和住院醫生因反對醫學院擴招計劃而發起“辭職潮”已經三個多月，大韓醫師協會9日宣布將在本月晚些時候全面罷工並舉行集會。韓國政府對這一決定表示遺憾，警告醫療界不要以民眾生命為籌碼。



此次醫生“辭職潮”導火索是韓國政府2月初發布的醫科大學擴招方案，內容包括從2025學年度起，將高校醫學院招生規模從目前的3058人增至5058人，到2035年將新增1萬名醫生。醫療界強烈反對這一計劃，約1.2萬名實習和住院醫生遞交辭呈、罷診離崗，造成診療混亂。



韓國最大醫生團體大韓醫師協會9日說，醫協4日至7日就如何應對醫學院擴招計劃舉行全體投票，在有投票權的11.19萬名會員中，7.08萬名會員參與投票。結果顯示，90.6%的投票者支持以強硬態度反對擴招計劃，73.5%支持採取停診等集體行動。因此，醫協決定於18日全面罷工並舉行集會。



大韓醫師協會會長林賢澤說，擴招計劃將摧毀韓國醫療體系，醫協將站在挽救醫療體系鬥爭的最前線。5月才上任的林賢澤被視為醫療界“強硬派”。按他的說法，鑒於韓國生育率持續走低、人口數量減少，醫學院不應該擴招，而應該縮招。



針對醫療界的決定，韓國國務總理韓德洙表示遺憾。他在9日舉行的記者會上說，醫療界部分人士以民眾生命為籌碼意圖採取非法集體行動，將給韓國急救醫療系統帶來沉重負擔並給社會造成創傷。



韓德洙重申，離崗的實習和住院醫生如果返崗，不會受到任何處分。他同時承諾將力阻醫療界全面罷工，並將最大限度減小醫療空缺造成的負面影響。



除計劃採取集體行動外，醫療界還向法院申請停止執行擴招計劃。5月16日，首爾高等法院二審駁回這一申請，理由是停止執行該計劃恐將嚴重影響社會福祉。醫療界表示不服，將向韓國大法院（最高法院）提起上訴。



分析人士認為，隨著韓國政府與醫療界通過對話協商的希望變得渺茫，醫療界全面罷工將使該國醫療系統承受更大壓力。