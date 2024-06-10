存在違規操作　日本國土交通省檢查馬自達

中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，當地時間10日，總台記者獲悉，日本國土交通省當天根據《道路運輸車輛法》，對馬自達汽車公司總部進行檢查。



至此，日本國土交通省已對此次涉及違規行為的五家汽車公司全部進行檢查。



日本國土交通省日前發表聲明稱，豐田、馬自達、雅馬哈發動機、本田、鈴木的38種車型在用於量產的認證申請過程中存在欺詐行為。由於量產認證事關車輛安全，豐田、馬自達和雅馬哈發動機3家公司的6款在產車型在確認符合安全標準之前，已被叫停出貨。