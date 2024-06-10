美駐悉尼領事館大樓被破壞　澳總理表示譴責

中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，當地時間10日，澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯在堪培拉舉行新聞發布會，對當天稍早前美國駐悉尼領事館大樓被破壞的行為表示譴責。



新南威爾士州警方表示，當地時間10日凌晨3時左右，一名手持錘子的人破壞了美國駐悉尼領事館大樓，9扇窗戶被損壞，大門也被塗鴉。