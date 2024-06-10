】 【打 印】 
美駐悉尼領事館大樓被破壞　澳總理表示譴責
http://www.CRNTT.com   2024-06-10 16:33:34


　　中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，當地時間10日，澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯在堪培拉舉行新聞發布會，對當天稍早前美國駐悉尼領事館大樓被破壞的行為表示譴責。

　　新南威爾士州警方表示，當地時間10日凌晨3時左右，一名手持錘子的人破壞了美國駐悉尼領事館大樓，9扇窗戶被損壞，大門也被塗鴉。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：