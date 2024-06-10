胡塞武裝稱襲擊一艘英國軍艦和兩艘貨輪

中評社北京6月10日電／據新華網報導，薩那消息：也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞9日宣布，該組織襲擊了一艘行駛在紅海中的英國驅逐艦和兩艘航行在阿拉伯海中的貨輪。



薩雷亞說，胡塞武裝向紅海中的“鑽石號”驅逐艦發射多枚彈道導彈，並“精準命中目標”。但英國國防部隨即發表聲明說，“鑽石號”遭襲消息“不實”。



薩雷亞宣稱胡塞武裝還在阿拉伯海襲擊兩艘貨輪，分別是懸掛安提瓜和巴布達國旗的“諾德奈號”貨輪和懸掛利比裡亞國旗的“地中海塔維什號”貨輪。



薩雷亞沒有提及襲擊的具體時間。9日早些時候，英國海上安保公司安布裡發布報告說，一艘懸掛安提瓜和巴布達國旗的貨輪當天在距離也門南部港口亞丁東南83海里處被導彈擊中，致使貨輪起火。目前，船上火勢已被撲滅，襲擊未造成船員傷亡。



此外，英國海上貿易行動辦公室發布報告說，另一艘貨輪8日在亞丁西南70海里處遭“不明物體擊中”，尾部失火。襲擊沒有造成人員傷亡。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員傷亡。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。