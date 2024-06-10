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美國威斯康星州發生槍擊事件
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2024-06-10 16:31:28
中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，美國威斯康星州首府麥迪遜市當地時間9日上午發生一起槍擊事件，導致至少10人受傷。
麥迪遜市警察局局長肖恩·巴恩斯當天在新聞發布會上說，槍擊事件發生在麥迪遜市中心一高層公寓屋頂舉行的派對上，傷者年齡在14歲至23歲之間，9人為槍傷，1人為碎玻璃所傷，傷者都沒有生命危險。
警方在槍擊現場找到兩種不同彈殼，表明槍手使用了兩種不同的武器。
警方認為這次槍擊是一次有針對性的事件，截至目前尚未逮捕任何嫌疑人。
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