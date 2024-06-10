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海地幫派武裝襲擊國家警察 3名警察死亡
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2024-06-10 16:31:16
中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，海地幫派武裝對國家警察反幫派特工發動襲擊，造成3名警察死亡，1名警察受傷。海地最大的幫派武裝頭目吉米·謝裡齊爾稱對襲擊事件負責。
當天，海地國家警察反幫派戰術部隊的特工人員駕駛裝甲車在首都太子港的德爾馬斯巡邏時遭到幫派武裝的襲擊，裝甲車被點燃，造成3名警察特工死亡，1名警察受傷。現場傳出的視頻顯示，幫派武裝分子當時也駕駛著一輛裝甲車。
今年上半年，已有約40名海地警察在幫派武裝的襲擊中死亡。
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