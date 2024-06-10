俄媒：普京將訪問朝鮮和越南　擬引進朝鮮勞工

中評社香港6月10日電／俄羅斯傳媒引述外交消息報導，總統普京將在未來數星期訪問朝鮮和越南。



俄羅斯駐朝鮮大使向該傳媒證實，普京將會訪問平壤，正在積極準備。



香港電台援引報導，普京最快可能在六月訪問越南，很可能會先訪問朝鮮。普京和朝鮮領袖金正恩可能會討論俄羅斯是否會從朝鮮引入勞工。



普京唯一一次訪問朝鮮是在2000年，也就是他就任總統的第一年。



克里姆林宮表示，俄羅斯希望與朝鮮在所有領域建立夥伴關係，但尚未確認訪問日期。