法國總統馬克龍為何解散國民議會

中評社北京6月10日電／據新華網報導，五年一次的歐洲議會選舉6日至9日舉行。法國選民9日投票選出81名代表法國的歐洲議會議員。由於法國執政黨所獲支持率遠低於極右翼政黨，法國總統馬克龍當晚宣布解散國民議會，並將很快舉行新的國民議會選舉。馬克龍的這一決定，引起了法國從政壇到民間的震動。面對執政黨在歐洲議會選舉的失利，法國總統為何要解散本國議會？解散議會對執政黨有何利弊？法國政局未來走向會如何發展？



執政黨面臨多大“信任危機”



根據法國多家媒體9日晚公布的最新出口民調結果，極右翼政黨國民聯盟獲得31.7%的選票，在法國政黨中得票率居第一；執政黨復興黨獲得14.9%的選票，位居第二。分析人士指出，馬克龍領導的復興黨自2022年上一次國民議會選舉後就一直面臨很多執政阻力，此次歐洲議會選舉失利成為“壓倒駱駝的最後一根稻草”。



法國《世界報》分析此次選舉結果指出，這反映出執政黨在民眾中的低支持率，對其構成巨大的“信任危機”。



在法國，執政黨能否在國民議會中占據絕對多數地位，對執政黨施政有重要影響。2022年舉行的國民議會選舉中，馬克龍領導的黨派得票雖然領先，但未能獲得絕對多數地位，致使其在後面的總理任命和立法改革中，都遇到反對派的強大阻力，處處碰壁。



例如2023年，政府高度重視的移民法草案，剛提交國民議會就被反對黨派提出的動議中止了審議，相當於這份草案尚未進入國民議會審議程序便已夭折。同一年，政府推行的退休制度改革方案，因考慮到國民議會中反對聲音較大，政府不得不動用憲法相關條款授權，繞過國民議會投票，強行通過改革方案，但引起全國巨大爭議，執政黨的形象也嚴重受損。



《世界報》分析認為，馬克龍決定解散議會，一方面考慮到執政黨在國民議會中早已失去絕對多數地位；另一方面，歐洲議會選舉的結果也表明執政黨的支持率在進一步下降。與其在國民議會任期剩餘的三年內政府難有作為，不如現在打一張“險牌”。



解散議會利弊如何

