端午慰問活動在薩格勒布舉行

中評社北京6月10日電／據新華網報導，克羅地亞中國文化基金會近日在克首都薩格勒布分別舉行了對克羅地亞友好人士和華僑華人的端午慰問活動。



6月7日，中國駐克羅地亞大使齊前進和克羅地亞中國文化基金會會長、中國僑聯海外委員葉碎雄出席了對克羅地亞友好人士的端午慰問活動。克羅地亞前總統約西波維奇、克羅地亞前副議長維多維奇、克中友協主席卡拉菲利波維奇等近40位克羅地亞各界友好人士出席。



齊前進在致辭中對克羅地亞各界友好人士致以節日問候，對他們致力於中克友好關係發展表示感謝。他說，國之交在於民相親，民相親在於心相通。與克各界朋友共慶端午佳節，既是推廣中華文化，更是加強彼此感情，促進兩國人民友誼。



約西波維奇在致辭中表示，他已經記不清有多少次參加這樣的活動。雖然克羅地亞和中國距離遙遠，但參加這樣的活動總能拉近兩國之間的距離，鞏固彼此之間的友誼。



6月8日，“浙里有愛·萬水千山粽是情”端午慰問活動在位於薩格勒布市西部的長城商貿中心舉行，浙江省僑辦、僑聯提供192盒粽子，由克羅地亞中國文化基金會向當地華僑華人分發。中國駐克羅地亞使館公參王鵬、葉碎雄，以及當地華僑華人參加了活動。



王鵬在致辭中轉達了齊前進大使對大家的節日問候。他表示，“浙裡有愛·萬水千山粽是情”已經成為中國僑務工作的一張亮麗名片。今年端午，浙江僑務部門再次給大家送來了粽子。這是來自家鄉的味道，更是來自家鄉和祖國的關愛和溫暖。



葉碎雄在致辭中說，克羅地亞中國文化基金會很榮幸連續第二年舉辦這一活動。粽雖小，情最深，飄香粽子穿越萬水千山，帶來了家鄉和祖國的關懷和祝福。