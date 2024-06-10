日本修訂版出入國管理法生效　防濫用庇護申請

中評社香港6月10日電／日本限制外國人申請庇護次數的修訂版出入國管理法今日起生效，內容包括可將難民申請次數滿三次的申請者作為強制遣返對象，防止濫用申請。



香港電台報導，修訂版指出，有人試圖通過反覆遞交庇護申請來避免被遣返，因此日後申請三次或以上人士，如果不能出示充分理由，有被遣返的風險。



不過，日本的外國人支援團體批評新規定，認為難民申請者有可能被強制遣返回國，甚至受到迫害，又認為在確保審查透明度和公平性等方面，仍存在有待改善的問題。