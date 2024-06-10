日本旅行商期待走進中國四川

中評社北京6月10日電／據新華網報導，由中國駐東京旅遊辦事處、四川省文化和旅遊廳等共同主辦的“你好！中國·安逸四川——日本旅行商走進四川暨大熊貓‘香香’再會之旅”壯行會近日在東京舉行，中日文旅界代表、媒體、大熊貓粉絲團等300餘名嘉賓出席活動。



此次壯行會旨在歡送將於6月11日啟程前往四川考察，並與大熊貓“香香”再會的考察團。考察團由日本知名旅行社代表、媒體記者、網絡紅人以及大熊貓的忠實擁躉等20名成員組成，將在為期6天的考察中，前往中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地、成都大熊貓繁育研究基地和世界自然遺產九寨溝等地，探尋大熊貓的足跡，品嘗四川美食，領略中國的壯美風光。



中國駐東京旅遊辦事處主任歐陽安在致辭中表示，大熊貓深受包括日本在內的世界各國人民的喜愛，是中日兩國的友好使者。他說，希望通過此次活動，不僅可以讓關心和熱愛大熊貓“香香”的日本粉絲們瞭解“香香”在四川雅安的安逸生活，也期待能吸引更多日本民眾親自前往四川等中國各地觀光休閑，推動中日文化旅遊交流合作深入發展，增進兩國人民的相互瞭解。



日本大熊貓保護協會會長、東京上野動物園前園長土居利光在致辭中深情回顧了上野動物園與中國大熊貓保護研究中心共同開展大熊貓保護研究合作的點點滴滴。他期待通過此類活動喚起大家對大熊貓等珍稀動物的保護意識，同時讓更多日本民眾感受到中國文化與旅遊的無限魅力。



“今後我會拍攝更多的鏡頭，讓掛念‘香香公主’的日本粉絲們瞭解它的近況，”日本大熊貓攝影師高氏貴博說，“同時也希望以此方式將中國人民的友好和熱情傳遞給更多日本民眾。”



在活動現場，深受日本民眾喜愛的和歌山縣冒險世界游樂園吉祥物“Smile（小小的幸福）”也閃亮登場，憑借超高人氣將現場氣氛推向了高潮。



主辦方對此次活動進行了線上直播，不少日本觀眾表示，非常期待前往中國，開啟一趟不同尋常的中國之旅。