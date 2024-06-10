從百年洋房到非遺格瓦斯：中西文化交融

中評社北京6月10日電／據新華網報導，在有著百年歷史的拜占庭風格建築索菲亞教堂前的廣場上，有的遊客身著西式華服，手持“魔杖”或肩負白鴿，扮成“公主”“女王”，請攝影師拍上一組大片；有的遊客成群結隊走進教堂，邊走邊舉起手機自拍。



去年冬天，哈爾濱文旅火爆“出圈”，索菲亞教堂與其上方的“人造月亮”構成夢幻美景，成為這座“網紅”城市“寵溺”遊客的一個符號。



“90後”攝影師鄭義在索菲亞教堂附近開了一家旅拍店。他說，哈爾濱獨特的建築風格融合了中西方元素，許多外地遊客慕名而來穿禮服拍照。



被稱為“東方莫斯科”“東方小巴黎”的哈爾濱，自誕生之日起，便見證了中西方文化的交流融合。隨著1898年中東鐵路的修築，這裡逐漸成為國際性商埠。俄國的毛皮、法國的香水、德國的藥品以及各國幹鮮果品均有出售，不亞於一個國際商品博覽會。



在索菲亞教堂百米之外的中央大街，匯聚了文藝復興、巴洛克、折衷主義等西方建築風格的建築，是名副其實的“萬國建築博物館”。2021年7月，哈爾濱市啟動歷史文化建築保護傳承專項課題研究。目前，當地已對580餘棟歷史文化建築進行了數據采集、整理，每一棟建築都有一個二維碼，供人們瞭解建築信息和背後的故事。



哈爾濱城史文物館館長楊偉東認為，哈爾濱有很強的包容性，大方接納了外來文化並融合創新，中西方文化交融成為城市記憶，融入市民的日常生活。



這種交融也體現在飲食中。初夏時節，漫步在綠意盎然的中央大街，來一瓶冰涼的格瓦斯是地道的消暑良方。這種來自俄羅斯的飲料早已在哈爾濱落地生根，知名品牌秋林格瓦斯的俄式傳統製作技藝還入選黑龍江省非物質文化遺產名錄。



“我小時候，一瓶格瓦斯加一個面包，就是最好的一餐。”哈爾濱秋林飲料科技股份有限公司營銷副總經理邊江說，為了適應中國消費者，公司改良了格瓦斯的口感；針對消費者的健康需求，還推出了低糖、無蔗糖的新品。如今，格瓦斯已成為哈爾濱人喜愛並常備家中的飲料。2023年，秋林格瓦斯銷量達5.3萬噸，銷售額約3億元。



許多人來到哈爾濱，都會不自覺地被這座城市的藝術氛圍吸引。哈爾濱是中國最早引入西方音樂的城市之一，1908年誕生了中國第一個交響樂團——哈爾濱交響樂團。

