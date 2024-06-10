歐元減息後再遇政治地震　第三季兌美元或再跌

中評社香港6月10日電／歐洲央行上周下調指標利率0.25厘及揭開減息序幕後，在英國“脫歐”後首次舉行的歐洲議會選舉中，法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨所在的執政黨均慘敗於本國的極右翼政黨，令歐洲政治憂慮加大，隨即令歐元滙價跌至近1個月新低，更有分析師預測歐元兌美元將在今年第三季將跌穿1兌1的平價。



除了政治憂慮外，上周五美國公佈的非農就業數據強勁導致美元急升，亦促使歐元曾創自4月以來最大的單日跌幅。大摩外滙分析師Matthew Hornbach等​​在一份報告中指出，歐央行對於後續貨幣政策缺乏指引，意味歐元將更依賴美國數據和聯儲局的政策變化。



星島網報導，歐洲央行管委Martins Kazaks在接受採訪時則表示，歐央行下一步政策決定將取決於經濟和通脹的發展情況。他又說，雖然通脹有捲土重來的趨勢，但目前市場預計今年還會有一至兩次減息，“我們將拭目以待”。



另一方面，馬克龍已宣布提前舉行法國國民議會投票，分析師關注一旦執政黨在月底再次被極右翼政黨擊敗，讓後者獲得議會多數席位，將對法國經濟前景造成嚴重的潛在影響。



法國農業信貸銀行分析師Valentin Marinov表示，投資者可能開始質疑歐洲加強財政和金融整合的決心。興業銀行G10外匯研究和策略主管亦指出，“這可能被視為對歐元看多情緒的打擊”。



由於歐元面臨的政治風險再次上升，加拿大皇家銀行資本市場策略師Alvin Tan更預計，歐元可能在第三季跌至1美元兌1.05歐元；亦即1歐元兌0.9523美元。