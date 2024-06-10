韓軍今不會進行對朝擴音喊話

中評社香港6月10日電／韓聯社報導，韓國聯合參謀本部（聯參）10日表示，軍方當天不會進行對朝擴音喊話，併發現朝方安裝擴音器動向。



聯參向國防部跑口記者團發佈消息稱，截至目前，軍方沒有對朝鮮進行擴音喊話，且當天將不會開展喊話活動。韓方已做好一旦朝鮮採取卑劣的手段立即重啟喊話的準備。



軍方消息靈通人士就當天不進行對朝喊話的理由表示，管控形勢需要發揮戰略靈活性。為應對朝鮮空投“垃圾氣球”，軍方前一天下午時隔六年重啟對朝喊話。但考慮到當前局勢高度緊張，當天並未持續對朝開展喊話宣傳。



聯參公報室室長李誠俊當天早些時候在例行記者會上表示，軍方需要綜合考慮設備休整等各種事項，並在必要的時間段內開展作戰。對於朝鮮最近兩天又對韓空飄“垃圾氣球”，而韓方卻未回以擴音喊話的理由，李誠俊重申，軍方將綜合考慮戰略和作戰狀況靈活行動。



聯參還稱，軍方發現朝鮮在前沿地區設置對韓喊話用擴音器的動向，雖然暫不曾重啟對韓擴音喊話，但軍方將密切關注朝軍動向，維持應對態勢。



朝鮮9日晚至當天早晨再次向韓方空飄310多只“垃圾氣球”。朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正9日晚還通過朝中社發表談話稱，若韓國同時發起空飄傳單和擴音廣播挑釁，朝方將採取全新的應對策略。