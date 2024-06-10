“光譜右移”增加歐洲政治不確定性

中評社北京6月10日電／第十屆歐洲議會選舉9日晚結束投票。初步計票結果顯示，中間偏右的歐洲人民黨黨團和中間偏左的社民黨黨團分別保持歐洲議會第一、第二大黨團地位，右翼和極右翼勢力席位有所增加，法國和德國等一些歐洲大國執政黨表現不如極右翼政黨。



新華社報導，分析人士認為，從選舉結果來看，新一屆歐洲議會中傳統的中右和中左力量保持多數地位，未來歐洲政治大方向不會出現急劇變化。但歐洲議會政治光譜向右移動，歐洲大國執政黨表現不佳，可能給歐盟在移民、援助烏克蘭、綠色轉型等問題上的政策推進帶來更多不確定性。選舉結果有利於歐盟委員會（歐委會）現任主席馮德萊恩連任，但懸念依然存在。



主流黨團仍佔多數



歐洲議會10日凌晨公佈的初步計票結果顯示，中間偏右的歐洲人民黨黨團獲得總共720個議席中的189席，較上屆議會增加13席，保持第一大黨團地位；中間偏左的社民黨黨團維持第二大黨團地位，獲得135個席位，較上屆減少4席；持中間立場的復興歐洲黨團獲83席，減少19席，保住第三大黨團地位；右翼的歐洲保守與改革黨團獲72席，增加3席；極右翼的“身份與民主”黨團獲58席，增加9席；綠黨和歐洲自由聯盟組成的黨團獲53席，減少18席；左翼聯盟黨團獲35席，減少2席。此外，包括“疑歐”主義政黨在內的不隸屬於現有黨團的政治勢力增加了33個議席，達到95席，其中不少議員來自極右翼政黨。



從上述結果看，席位排名前三的人民黨黨團、社民黨黨團、復興歐洲黨團這三個傳統主流黨團在歐洲議會中組成的“超大聯盟”席位雖然從417席降至407席，但合計仍佔總席位的近57%。分析人士認為，這意味著傳統中右和中左力量仍將執掌歐洲議會、主導歐盟政策，歐洲政治大方向不會變化，歐盟大體會延續既定議程。

