王毅會見俄羅斯外長拉夫羅夫

中評社北京6月10日電／據外交部網站：當地時間2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德會見俄羅斯外長拉夫羅夫。



王毅表示，普京總統前不久訪華取得圓滿成功，雙方要全力落實好兩國最高領導人達成的重要共識，按照元首戰略引領推進各領域合作。發展中俄關係是雙方基於各自根本利益作出的戰略選擇，順應世界大勢和時代潮流。不針對第三方，更不會為外部阻撓所干擾。中方願同俄方一道，保持戰略定力，挖掘合作潛力，應對外部阻力，推動雙邊關係行穩致遠。



王毅說，金磚國家是新興市場和發展中國家團結合作的重要平台。擴員後的金磚機制將為更加公正合理的全球治理體系發揮關鍵和重要作用。中方願全力支持俄方金磚主席國工作，同俄方共同鞏固金磚戰略夥伴關係，促進“全球南方”聯合自強，圍繞堅持多邊主義、促進共同發展發出更加有力的聲音，推動“大金磚合作”取得開門紅。



拉夫羅夫表示，普京總統訪華期間，兩國元首共同明確了俄中關係的發展方向，取得新的戰略協作成果。俄方願同中方共同努力，落實好元首達成的重要共識，密切高層交往，加強各領域合作，共同辦好俄中文化年活動。俄方願同中方在聯合國安理會等多邊平台密切配合，加強外交協調。在國際地區事務中，志同道合的國家正在不斷增加，金磚擴員體現了這一積極態勢。期待金磚外長會晤就下階段合作進行深入討論，為喀山峰會做好政治準備。



雙方就當前國際和地區形勢以及烏克蘭危機等進一步交換了意見。

