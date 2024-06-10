王毅會見伊朗代外長巴蓋里

中評社北京6月10日電／當地時間6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德會見伊朗代外長巴蓋里。



新華社報導，王毅再次對伊朗總統萊希、阿卜杜拉希揚外長在直升機事故中不幸遇難表示哀悼。王毅說，這段時間，伊朗國家民族經歷了一次重大考驗，作為全面戰略伙伴，中方支持伊朗政府和人民堅持既定內外方針政策，維護好自身獨立、主權、穩定和發展，預祝伊朗總統選舉順利舉行。



王毅表示，在雙方共同努力下，中伊關係保持著健康穩健發展，這得益於雙方源遠流長的傳統友誼和高度政治互信。當前中伊關係處在承前啟後關鍵階段，中方願同伊方一道，以戰略眼光看待中伊關係，把握好兩國關係發展大方向，扎實推進各領域務實合作，全面深化在地區和國際事務中的協調配合，為促進地區和世界和平穩定作出更大貢獻。中方將繼續支持伊朗和沙特推進改善關係進程，實現地區持久睦鄰友好。



巴蓋里代表伊朗政府感謝中方對萊希總統和阿卜杜拉希揚外長不幸遇難表達慰問，並派特別代表出席弔唁活動。巴蓋里表示，伊朗致力於加強同中國的戰略關係，密切各領域合作，推動兩國關係不斷取得新進展。當前國際形勢下，發展好伊中關係不僅造福兩國人民，也有利於地區和世界的和平穩定，有利於構建更加公平合理的國際秩序，維護發展中國家的正當權利。伊朗堅持一個中國原則，支持中方維護主權和領土完整。伊方讚賞中方在國際事務中堅持多邊主義，致力於維護公平正義。單邊主義已走入死胡同，解決不了本國的問題，更無法解決全球性問題，加沙衝突延宕充分證明了這一點。伊方願同中方加強在國際地區事務中的溝通協調，共同維護多邊主義，尋找全球性問題的解決之道。



雙方就金磚合作、烏克蘭危機、伊核問題等交換意見。王毅歡迎伊朗作為正式成員首次參加金磚外長會，表示願同伊方加強戰略協調，充分發揮金磚機制在改革完善全球治理中的重要作用，進一步提升“全球南方”國家的影響力和發言權，推動國際秩序朝更加公正、合理的方向發展。

