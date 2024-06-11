快評：撤僑傳言又起　美將棄守台灣？

中評社快評／網路上傳出美國在台協會（AIT）近期即將邀集在台美國公民開會，討論台海若爆發戰爭的撤僑行動。AIT發言人回應稱這只是例行開會，與在台美國公民討論與台美有關的一般性事務。



去年3月，台灣有媒體報導AIT規劃撤走美國公民的計劃，AIT當時的回應是只針對一旦發生天災時的部署；台灣軍方去年7月舉行的“漢光軍演”實兵演練，傳出依照美方建議，“首度納入撤僑”行動。去年6月12日，美媒《信使報》（The Messenger）報導稱，擔憂台海緊張局勢升級，美國政府正制定在台美僑撤離計劃。日本、菲律賓、印尼等國也傳出部署自台灣“撤僑”。



美國是否有撤僑動作，受到各方關注。因為“撤僑計劃”被視為美國早有盤算，隨時準備棄台，事涉敏感，美台一向都極力否認。一旦美國真的開始撤僑動作，就會引發信心危機及系統性的崩潰問題。近日美國撤僑傳言又起，恐非空穴來風。



《信使報》（The Messenger）去年6月12日的報導稱，美國在台公民8萬人，若需撤離挑戰度極大。台灣的地理環境是一個很大的因素，台灣多山而且任何兩個城市點之間通常衹有一條主要公路，許多隧道可能成為交通要道，如果下令疏散，台灣其他數十萬外國人和台灣居民也可能會走上這些道路；而台灣的主要對外機場，都是建於島內面向中國大陸的位置，容易被炮火摧毀；海路撤離的行動就更為複雜。



AIT說明會過幾天就舉行，傳即將卸任的AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）將向其公民做說明，當中是否包括一旦台海爆發戰爭時的撤僑行動，很快會有答案。不管傳言屬實與否，美國的“撤僑計劃”都會籠罩台灣，引發美國隨時準備棄台的聯想。